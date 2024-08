Ολυμπιακός: «Ο Βιλντόζα... σήκωσε τα μανίκια και έπιασε δουλειά»

O Λούκα Βιλντόζα προπονείται ενόψει της νέας σεζόν και ο Ολυμπιακός ανέβασε φωτογραφίες με τον Αργεντινό.

Από τις 2 Ιουλίου, ο Λούκα Βιλντόζα είναι και επίσημα πλέον παίκτης του Ολυμπιακού με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο Αργεντινός γκαρντ που πέρυσι αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, μετακόμισε στον αιώνιο αντίπαλο και έχει μπροστά του άλλη μια απαιτητική σεζόν.

Ο Βιλντόζα προπονείται σκληρά για να είναι πανέτοιμος για τις υποχρεώσεις των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Euroleague και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε τις φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.

Δείτε την ανάρτηση

💪🏽 Luka Vildoza rolled up his sleeves and set to work! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QY4PqUx5f0