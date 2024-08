Ο Τόμας Ντίμσα υποβλήθηκε σε επέμβαση για να διορθώσει ένα πρόβλημα στον ώμο και θα μείνει εκτός παρκέ για έξι μήνες!

Ο Τόμας Ντίμσα θα μπορέσει να φορέσει τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας από το 2025! Ο 30χρονος γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση για να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα στον ώμο, το οποίο αποκόμισε στην αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, για τη σεζόν 2024-2025.

Η αστάθεια στον ώμο, μολονότι επέστρεψε και αγωνίστηκε, τον οδήγησε στην απόφαση του χειρουργείου. Θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έξι μήνες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικό κομμάτι της σεζόν για την ομάδα από τη Λιθουανία.

Today at Gijos Klinikos Tomas Dimsa had a shoulder surgery, and will be out for at least 6 months. Keep strong & successful rehabilitation, Tomas! 🙏 pic.twitter.com/PEzB4SP0zW