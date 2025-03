Τόσο ο Κάρλικ Τζόουνς της Παρτίζαν όσο και ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις Κάουνας ήταν οι κορυφαίοι βάσει αξιολόγησης της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague με αποτέλεσμα να μοιραστούν το σχετικό βραβείο.

Η δράση της EuroLeague επέστρεψε με το πέρας της 27ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, η οποία βρήκε όχι έναν αλλά δύο παίκτες ως οι κορυφαίοι του γύρου βάσει του συστήματος αξιολόγησης.

Κάρλικ Τζόουνς και Σιλβέν Φρανσίσκο μοιράστηκαν το βραβείο MVP της αγωνιστικής, με τον Αμερικανό γκαρντ να οδηγεί στη νίκη την Παρτίζαν κόντρα στην Μπασκόνια και αντίστοιχα τον Γάλλο περιφερειακό να οδηγεί την Ζάλγκιρις Κάουνας στο «διπλό» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τζόουνς μέτρησε 21 πόντους, 7/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος, 7 κερδισμένα φάουλ και 31 βαθμούς αξιολόγησης σε 29:50' στο παρκέ.

Από την πλευρά του, ο Φρανσίσκο σταμάτησε στους 25 πόντους με 1/2 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 5/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη, 1 κόψιμο, 4 κερδισμένα φάουλ και τους ίδιους βαθμούς αξιολόγησης (31) σε 32:41' στο παρκέ

Carlik Jones led @PartizanBC to a huge win against Baskonia on Friday night! pic.twitter.com/2EoI66EJli