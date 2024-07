Ο Μιχάλης Λούντζης δε θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρολεύκους» να τον αποχαιρετούν, ευχόμενοι καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Μιχάλης Λούντζης έμεινε και με τη... βούλα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτησή τους στα social media αποχαιρέτησαν τον 26χρονο γκαρντ, που αποτέλεσε μέλος της ομάδας από το 2021 και έπειτα.

«Μιχάλη σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας σου!» ήταν το μήνυμα του Ολυμπιακού, που ευχαρίστησε τον Λούντζη για την προσφορά του στους Πειραιώτες αυτά τα χρόνια.

Ο Λούντζης μετακόμισε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2021 από τον Προμηθέα και κατέκτησε με τους Πειραιώτες δύο πρωταθλήματα (2022, 2023) καθώς και τρία Κύπελλα (2022, 2023, 2024) αλλά και δύο Super Cup (2022, 2023).

Την περασμένη σεζόν στη Stoiximan Basket League αγωνίστηκε σε 25 αναμετρήσεις, μετρώντας στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος 5.4 πόντους και 2.1 ασίστ ανά παιχνίδι.

