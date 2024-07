Στη Ζάλγκιρις επιστρέφει ο Ίγκνας Μπραζντέικις που αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό.

Tίτλοι τέλους στη συνεργασία του Ίγκνας Μπραζντέικις με τον Ολυμπιακό όπως ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Ο Λιθουανός φόργουορντ επιστρέφει στην πατρίδα και θα αγωνιστεί ξανά στην Ζάλγκιρις. Από την ομάδα του Κάουνας τον είχε πάρει ο σύλλογος του Πειραιά.

Mε τη Ζάλγκιρις υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε σε 27 ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague και είχε 3.6 πόντους και 1.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Σούταρε με 22.6% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Λιθουανό φόργουορντ, Ίγκνας Μπραζντέικις και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

