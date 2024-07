Ο Σακίλ Ο' Νιλ «πόσταρε» τη viral ατάκα του Αταμάν και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR του απάντησε!

Εδώ και μερικές ώρες έχει κάνει τον γύρο του κόσμου η δήλωση του Εργκίν Αταμάν για τους Μπόστον Σέλτικς:

«Αν θέλουν οι Σέλτικς να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές να μας κερδίσουν στο ΟΑΚΑ» είχε πει χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός, κάτι που έγινε σημείο αναφοράς σε μεγάλα μέσα των ΗΠΑ.

Ατάκα την οποία αντιλήφθηκε ο Σακίλ Ο' Νιλ και όπως φαίνεται του άρεσε, καθώς την πόσταρε σε story στο Instagram: «Σακ, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση!»

.@SHAQ, we are always ready for any challenge! 😂☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/QS4zgo47BK