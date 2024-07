Η ατάκα του Αταμάν που έγινε viral στις ΗΠΑ: «Αν θέλουν οι Σέλτικς να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές να μας κερδίσουν στο ΟΑΚΑ»

Ο Εργκίν Αταμάν με τη δήλωσή του για τους «παγκόσμιους πρωταθλητές» Μπόστον Σέλτικς, έγινε θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ με τον Βενσάν Πουαριέ να θέλει να βρεθεί στα courtseats ώστε να παρακολουθήσει την άτυπη αυτήν κόντρα.

«Αν θέλουν οι Σέλτικς να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές να έρθουν να μας κερδίσουν στο ΟΑΚΑ». Αυτή ήταν η ατάκα του Εργκίν Αταμάν στη «RafineTV» που έγινε... viral.

Το τουίτ των Σέλτικς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος κέντρισε το ενδιαφέρον του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους Κέλτες να κοντραριστούν με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Η αρχή, βέβαια, είχε γίνει με τη EuroLeague να ποστάρει την απάντηση στους Σέλτικς, τονίζοντας πως πρώτα πρέπει να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό, για να γίνουν πρωταθλητές Ευρώπης.

Not until you beat them☘️ https://t.co/tgoEmtFjKQ pic.twitter.com/eSHhgj3uMG