Ο Κέντρικ Ναν παραμένει στον Παναθηναϊκό και η «πράσινη» ΚΑΕ περιμένει το νέο κεφάλαιο σε αυτό το… ταξίδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα διατηρήσει με κάθε επισημότητα πλέον, στο ρόστερ του και τη νέα σεζόν, έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της χρονιάς όπου ολοκληρώθηκε και βρήκε το «τριφύλλι» στην κορυφή της Euroleague και του εγχώριου πρωταθλήματος, τον Κέντρικ Ναν.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, δημοσίευσε ένα βίντεο με μερικές από τις κορυφαίες του στιγμές από την περασμένη αγωνιστική περίοδο και τους πανηγυρισμούς έξω από το ΟΑΚΑ μετά από το Final Four του Βερολίνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στο ταξίδι μας έρχεται» ενώ στη συνέχεια παρέθεσε τα λόγια του Αμερικάνου παίκτη, ο οποίος είχε δηλώσει: «Φίλοι του Παναθηναϊκού, ας το πάμε σε ένα επίπεδο που δεν έχει δει ποτέ το ελληνικό μπάσκετ»

"Greens, let's take it together to a level Greek basketball has never seen before"