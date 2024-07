Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τις 34 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου της Euroleague για την σεζόν 2024-2025.

Η Euroleague δημοσίευσε το πρόγραμμα των 34 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου για την σεζόν 2024-2025.

Το «τριφύλλι» για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague θα ταξιδέψει στην Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Άλμπα το βράδυ της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου ενώ το πρώτο παιχνίδι ,στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ μπροστά στο κοινό του, είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου. Το πρώτο ελληνικό «Ελ Κλάσικο» θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό AKTOR.

ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ

Mark your calendars 🗓️ ☘️



Our full schedule for 2024/25 @EuroLeague regular season has been announced 💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/pWbNSJUnkV