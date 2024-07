Το πρόγραμμα της EuroLeague: Στις 8 Νοεμβρίου το πρώτο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Η EuroLeague δημοσίευσε το πρόγραμμα της σεζόν 2024-25 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής, το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου.

Η EuroLeague κάνει τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου και πλέον έγινε γνωστό το πρόγραμμα της σεζόν. Με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει τη δική του πορεία στη φετινή EuroLeague εκεί που κατέκτησε τον 7ο τίτλο του πριν από μερικούς μήνες.

Στο Βερολίνο, απέναντι στην Άλμπα οι «πράσινοι» κάνουν τη δική τους πρεμιέρα της Πέμπτη (3/10), με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί επίσης εκτός έδρας, μία ημέρα μετά στην Κωνσταντινούπολη, κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Η πρώτη «μάχη» μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου. Οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν στο ΟΑΚΑ τους «ερυθρολεύκους» για την 8η αγωνιστική, ενώ το ντέρμπι του ΣΕΦ θα διεξαχθεί για την 29η αγωνιστική, την Παρασκευή 14 Μαρτίου.

The 2024-25 EuroLeague schedule is OUT! 🎴



Check out your teams fixtures list at:https://t.co/5sT7CjFmjm pic.twitter.com/sC9XECa4Xs