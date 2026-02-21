Η μεγάλη εμφάνιση του Χέιζ-Ντέιβις κόντρα στον Ολυμπιακό που του έδωσε τον τίτλο του MVP!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας του Ολυμπιακού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού και κατακτώντας τον πρώτο φετινό τίτλο.

Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι από το δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι το φινάλε του τελικού στο Ηράκλειο, διατηρώντας σταθερά διψήφιες διαφορές απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 22 τίτλους στο Κύπελλο Ελλάδας και είναι ο πολυνίκης του θεσμού ενώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναδείχτηκε MVP του τελικού για τις επιδόσεις του απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρώην NBAer ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στο «τριφύλλι».

Ο Χέιζ-Ντέιβις γέμισε τη στατιστική του με 15 πόντους (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα), έξι ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο στα 29:30 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.