Μήτογλου για τα τατουάζ του: «Ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν ένα από τα ινδάλματά μου και ήθελα να του μοιάσω»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στο Club 1908 σε συνέντευξη που έκανε με βασικό θέμα τα τατουάζ που έχει κάνει στο σώμα του, αποκαλύπτοντας πως ένα από τα ινδάλματά του ήταν ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος έχει και αυτός πολλά τατουάζ πάνω του.

Ο Ντίνος Μήτογλου αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες παίκτες της γενιάς του. Ένα από τα χαρακτηριστικά του, είναι τα τατουάζ τα οποία έχει κάνει.

Ο 28χρονος φόργουορντ, μίλησε στο PAO 1908 για αυτά ενώ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ένας από τους λόγους όπου ήθελε από μικρός να κάνει τατουάζ ήταν επειδή ένα από τα ινδάλματά του ήταν ο Γιώργος Πρίντεζης.

Μεταξύ άλλων ο Μήτογλου είπε:

Για το πρώτο τατουάζ που έκανε: «Με τη μητέρα μου πήγα για το πρώτο μου τατουάζ στα 17.5 χρόνια. Εκείνη έκανε ένα πίσω από τον λαιμό, με τα αρχικά τα δικά μου και του αδερφού κι εγώ χτύπησα έναν σταυρό στο πόδι μου, κάτω από τη γάμπα, αλλά καλύπτεται πάντα γιατί φοράω ψηλές κάλτσες και δεν μπορεί να το δει κάποιος».

Για τον λόγο που έκανε τατουάζ: «Είναι ξεκάθαρα επιλογή του καθενός. Επίσης είχαμε τα πρότυπά μας που κοιτούσαμε. Όταν μεγαλώνεις κι ακούς ξένη μουσική, όλοι έχουν τατουάζ ή οι αθλητές, οι NBAερς. Οι παίκτες στην EuroLeague άρχισαν να έχουν τατουάζ. Το έφεραν οι Αμερικάνοι στη μόδα και το υιοθέτησαμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Γιώργος Πρίντεζης, ήταν ένα από τα ινδάλματά μου και ήθελα να του μοιάσω και να κάνω τατουάζ».

Για το αν θέλει να κάνει και άλλα τατουάζ: «Έχω πει στον εαυτό μου ότι σταμάτησα να κάνω τατουάζ, αλλά είναι μεγάλο και πολύ όμορφο δίλημμα αυτό. Το back to back είναι ωραίο. Αν κάνουμε back to back, θα κάνω, ναι. Θα κάνω τις δύο EuroLeague ή εδώ (πάνω από τατουάζ που έχει στο χέρι) ή στον τετρακέφαλο και από κάτω τις ημερομηνίες, στυλ Μαρσέλο. Όπως ο Μαρσέλο της Ρεάλ Μαδρίτης έχει τα Champions League και τις ημερομηνίες από κάτω. Τέτοια φάση θα ήταν ωραία. Αλλά πρέπει και να το ψάξω, μου αρέσει πολύ να ψάχνω».

𝑻𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 𝑺𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 | 𝑫𝒊𝒏𝒐𝒔 𝑴𝒊𝒕𝒐𝒈𝒍𝒐𝒖 🖋️



Introducing the new PAOTV series of CLUB 1908, where we break down the art and the philosophy that shaped each piece of ink!



In the first episode, Dinos Mitoglou shares his own story and memories behind each of his… pic.twitter.com/vMdeMWzYXo