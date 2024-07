Ο Ταϊρόν Γουάλας έκανε το «άλμα» και πήγε από το EuroCup στην Euroleague για λογαριασμό της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρόν Γουάλας, ο οποίος θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στη Λιθουανία, ύστερα από μία σεζόν στην Τουρκία με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ.

Ο 30χρονος γκαρντ (1,96 μ.) υπέγραψε με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι μέχρι και το τέλος της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο του EuroCup μετρούσε κατά μέσο όρο από 17,9 πόντους με 4,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 33:52 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από την Παρί ενώ μεταξύ άλλων, έχει θητείες στους Λος Άντζελες Κλίπερς, στους Ατλάντα Χοκς και στους Πέλικανς, έχοντας περάσει όμως ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι από αυτές στη G League.

Zalgiris has signed a 1 year contract with the American guard Tyrone Wallace! ✍️ pic.twitter.com/2lSVpMyp1O