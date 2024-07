Κάτοικος Μονάχου θα παραμείνει για άλλα δυο χρόνια ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ.

Με επίσημη ανακοίνωση της η ομάδα της Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε πως ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα των Βαυαρών μέχρι το 2026. Ο Γερμανός παίκτης αποτελεί μέλος της γερμανικής ομάδας εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ ( 28 ετών, 1.96 μέτρα) την τελευταία σεζόν στην Euroleague είχε 6.2 πόντους με 3.2 ριμπάουντ σε 21:45 λεπτά συμμετοχής.

YESSS - @nickbabb12 stays with us until (at least) 2026! The German national team player signed an extension for another two years