Ο Ελίας Χάρις θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2026.

Η Μπάγερν Μονάχου με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε την επέκταση του συμβολαίου του Ελίας Χάρις για άλλα τρία χρόνια.

Ο 35χρονος Γερμανός πάουερ φόργουορντ των Βαυαρών, ο οποίος αγωνίζεται για λογαριασμό της Γερμανικής ομάδας από το 2022, την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 6.6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στο γερμανικό πρωτάθλημα ενώ για όσο βρισκόταν εντός των παρκέ της Euroleague σημείωσε 4.9 πόντους με 2.6 ριμπάουντ σε 10:26 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ελίας Χάρις με την φανέλα της Μπάγερν έχει κατακτήσει 2 κύπελλα Γερμανίας καθώς επίσης και ένα Double.

All smiles - @EliasJMHarris stays with us until 2026! Read all about it on our web site ⤵️#FCBB #WeBallTogether