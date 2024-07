H Mπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Όσκαρ Ντα Σίλβα ενισχύοντας την frontline της.

Την πρώτη της μεταγραφή για τη σεζόν 2023/24 ανακοίνωσε η Μπάγερν. Οι Βαυαροί έκαναν δικό τους με κάθε επισημότητα τον Όσκαρ Ντα Σίλβα που υπέγραψε για τρία χρόνια.

Ο Βραζιλιανογερμανός μέτρησε 3.4 πόντους και 2.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα 15 λεπτά που έμενε στο παρκέ στη Euroleague με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί τόσο στην Άλμπα όσο και στη Λούντβιγκσμπουργκ. Άρα ξέρει το γερμανικό πρωτάθλημα με την προηγούμενη εμπειρία του.

Θέλει να αναβαθμίσει τον ρόλο του στη νέα του ομάδα σε σχέση με τον χρόνο συμμετοχής που είχε στους Καταλανούς.

Servus, Oscar! We sign a true Bavarian, born and raised in Munich, who last played with @FCBBasket and now prepares for the Olympic Games with the German national team. Get all the info you need ⤵️#FCBB #Rosterupdate presented by @FreelanceDE