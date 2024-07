Τα social media της Μονακό πήραν... φωτιά μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιώργου Παπαγιάννη!

Σε μια άκρως έξυπνη και χιουμοριστική ανάρτηση προχώρησε η αγγλική έκδοση του λογαριασμού της Μονακό στο twitter.

Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιώργου Παπαγιάννη ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε και στη συνέχεια έδωσαν... ρέστα στα social media!

Συγκεκριμένα ανέφεραν «ποιος έχει ανάγκη τον Γιάννη (σ.σ. εννοώντας τον Αντετοκούνμπο) όταν μπορείς να έχεις τον Παπαγιάννη;» ανεβάζοντας και μια σχετική φωτογραφία.

Και να 'ταν το μοναδικό ποστάρισμα; Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στη σχέση με τον... Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί και ο Νικ Καλάθης: «Η σχέση μας με τους φίλους του Παναθηναϊκού πάει σε άλλο επίπεδο» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση.

On the other hand, who needs Giannis when you can have PAPAgiannis 😎🤷‍♂️ https://t.co/m6hjx7JRO3 pic.twitter.com/mirhOpCHmL — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) July 9, 2024

Us taking our relationship with Panathinaikos fans to the next level after signing Calathes & Papagiannis 🤝🇬🇷@Paobcgr 👊 pic.twitter.com/MqAeODNDGq — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) July 9, 2024