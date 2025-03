Ο Νικ Καλάθης πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο κατά τη διάρκεια του Λε Πορτέλ - Μονακό, θέλοντας να πασάρει για άλεϊ ουπ κάρφωμα στον Γιώργο Παπαγιάννη και εν τέλει... σκοράροντας.

Η Μονακό είχε εύκολο έργο στην έδρα της Λε Πορτέλ, συνεχίζοντας νικηφόρα με σκορ 67-91 και παραμένοντας στην κορφή της βαθμολογικής κατάταξης του γαλλικού πρωταθλήματος. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Νικ Καλάθης προσέφερε ένα... παράξενο highlight αφού πέτυχε τρίποντο καταλάθος!

Ο Έλληνας γκαρντ ήθελε να κάνει πάσα για άλεϊ ουπ κάρφωμα προς τον Γιώργο Παπαγιάννη όμως εν τέλει η μπάλα κατέληξε στο καλάθι για τρεις πόντους.

Totally meant it. Calculated. No luck factor.



Nick Calathes with an INCREDIBLE triple 😱 pic.twitter.com/VTDUXBq8a2