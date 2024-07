Παναθηναϊκός για Σλούκα: «Σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας νέας εποχής»

Ένας χρόνος μετά την απόφαση του Κώστα Σλούκα να κάνει το δρομολόγιο Ολυμπιακός... Παναθηναϊκός, με την ΚΑΕ των «πρασίνων» να ποστάρει για αυτήν την επέτειο, που σηματοδότησε, όπως αναφέρεται, μια νέα εποχή.

Πέρασε ένας χρόνος από τη στιγμή που ο Κώστας Σλούκας ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας μια μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω του το κεφάλαιο του Ολυμπιακού.

Ο Σλούκας μετά από έναν χρόνο κατέκτησε τον τίτλο της EuroLeague, καθώς και αυτόν του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να μνημονεύει την ημέρα αυτή με ποστάρισμά του στα social media.

«Πριν από έναν χρόνο, ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό AKTOR, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα μίας νέας εποχής! Έναν τίτλο της EuroLeague, δύο βραβεία MVP και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας αργότερα, ανυπομονούμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».

A year ago, Kostas Sloukas signed with Panathinaikos BC AKTOR, marking the beginning of a new era!



A Euroleague title, two MVP awards and a Greek League championship later, we look forward to what the future holds