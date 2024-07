Παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα αποτελούν οι Τζαβόντε Σμαρτ, Άνταμ Χάνγκα και Τρέι Τόμπκινς.

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την αποχώρηση των Άνταμ Χάνγκα, Τζαβόντε Σμαρτ και Τρέι Τόμπκινς από του Γιάννη Σφαιρόπουλου, η οποία έχει αρχίσει τη διαμόρφωση του ρόστερ για την επερχόμενη σεζόν.

Μέχρι στιγμής ο σύλλογος της σέρβικης πρωτεύουσας έχει αποκτήσει τους Αϊζάια Κάνααν, Νίκολα Κάλινιτς και Μάικ Ντάουμ ενώ στο ρόστερ αναμένεται να ενταχθεί και ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague, ο Χάνγκα (φόργουορντ, 2,00 μ.) είχε κατά μέσο όρο από 7 πόντους με 3,2 ριμπάουντ, ο Τόμπκινς (φόργουορντ, 2,06 μ.) 9,2 πόντους με 4,2 ριμπάουντ και ο Σμαρτ ( γκαρντ, 1,93 μ.) μετρούσε 7,2 πόντους με 1,3 ασίστ.

Thank you Adam, Trey and Javonte. Always the part of 🔴⚪️ family! 🙌🏼#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/kG3JlCrdHV