Ερυθρός Αστέρας - Σουμπότιτσα 86-69: «Καθάρισε» εύκολα και πήγε τελικό!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε εύκολα με 86-69 της Σουμπότιτσα και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Κόρατς.

Την πρόκρισή του στον τελικού του Κυπέλλου Κόρατς πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρας, αφού επικράτησε εύκολα της Σουμπότιτσα με 86-69.

Αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όμως με ένα επιθετικό ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κατάφερε να επιβάλει την ανωτερότητά της και να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Έχοντας (47.69%) στα σουτ εντός παιδιάς και 16 ασίστ για 13 λάθη βρήκε τις λύσεις κυρίως από την άμυνά του ο Ερυθρός και θα περιμένει στον τελικό μία εκ των Παρτίζαν - Μέγκα.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Τζόρνταν Νόουρα με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χανλάν με 22π.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 38-37, 60-56, 86-69

 

Ερυθρός Ασέρας (Ομπράντβιτς): Νόουρα 22π. (7ριμπ.), ΜάκιΝτάιρ 20π., Ιζούντου 11π., Μπάτλερ 8π., Ντόμπριτς 6π, Κάλινιτς 6π., Μιγιένοβιτς 6π., Νταβίντοβατς 5π. (6ριμπ.), Πλάβσιτς 2π.

Σουμπότιτσ (Γιοβάνοβιτς): Χάνλαν 22π., Ντρόμνιακ 16π., Γκέγκιτς 16π., Χόκινς 10π., Μεντάρεβιτς 7π. (7ριμπ.), Νίκολιτς 4π.

