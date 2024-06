Παναθηναϊκός vs Σέλτικς: Η... τιτανομαχία των πρωταθλητών με τα τριφύλλια (vids)

To Gazzetta παίρνει την... πάσα της Euroleague και στέκεται σε μια υπέροχη κόντρα των πρωταθλητών του ΝΒΑ και Euroleague στο μέλλον.

Η EuroLeague πήρε θέση στο ποστάρισμα των Μπόστον Σέλτικς περί παγκόσμιων πρωταθλητών. Και... ζήτησε να μην λέγονται παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Σέλτικς, αν δεν αντιμετωπίσουν πρώτα τον κάτοχο της EuroLeague.

Λίγο αργότερα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στην ανάρτηση της Euroleague σχετικά με τους στους νέους πρωταθλητές του ΝΒΑ, ζητώντας ουσιαστικά μία αναμέτρηση! «Μάλιστα. Αυτή θα ήταν πραγματική πρόκληση», έγραψε.

Και έρχεται το... Gazzetta για να φτιάξει ένα υποθετικό σενάριο αυτής της φοβερής μάχης των πρωταθλητών με τα τριφύλλια. Εντάξει, οι Κέλτες θα ήταν το μεγάλο φαβορί για να φτάσουν στη νίκη, ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον θα είχαν τα matchups.

Βέβαια ρόλο θα έπαιζε με τι κανονισμούς θα διεξαγόταν το ματς, αφού υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε Ευρώπη και ΝΒΑ. Και τέλος σε ποιο γήπεδο θα γινόταν το ματς! Στο ΟΑΚΑ ή στο TD Garden; Ή μήπως από ένα ματς σε κάθε έδρα; Και ακόμα καλύτερα για να απολαύσει όλος ο κόσμος μια σειρά best of seven στα πρότυπα των play off του ΝΒΑ.

Οι... πράσινοι στο παρελθόν έχουν κοντραριστεί δύο φορές με ομάδες του ΝΒΑ σε φιλικά. Έπαιξαν με τους Ράπτορς και τους Σπερς.

Η περιφερειακή τριάδα των Σέλτικς που σε... διαλύει και ο MVP

Μεγάλο ρόλο στην κατάκτηση των τίτλων για Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και Σέλτικς έπαιξαν οι περιφέρειες. Από τη μία είχαμε το φοβερό δίδυμο του Χόλιντεϊ και του Γουάιτ στο 1-2. Δύο γκαρντ που συνδυάζουν την επίθεση με την άμυνα και αποτελούν τους πιο underrated two way παίκτες της λίγκας. Δύο περιφερειακοί που σε στραγγαλίζουν με την άμυνα και μπορούν να απειλήσουν τόσο από μακριά όσο και κοντά στο καλάθι. Ήταν το... κρυφό όπλο στα χέρια του Μάτσουλα στον δρόμο για το πρωτάθλημα, πίσω από την τρομερή δύαδα Μπράουν και Τέιτουμ. Όμως δεν υπάρχει δυάδα γκαρντ σε ολόκληρο του ΝΒΑ με την αμυντική επάρκεια και προσήλωση των εξαιρετικών Γουάιτ και Χόλιντεϊ.

Το... μείγμα γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικό αν προσθέσουμε στην εξίσωση το 3άρι των Κελτών και MVP των τελικών του ΝΒΑ. Ο Τζέιλεν Μπράουν δέχθηκε μεγάλη αμφισβήτηση για το συμβόλαιο που έχει με τους Σέλτικς, σε σημείο αρκετός κόσμος να τον χαρακτηρίσει υπερεκτιμημένο. Ωστόσο ο JB έδωσε τις απαντήσεις του στο γήπεδο, εκεί όπου έκανε εξαιρετικά play off και τρομερούς τελικούς. Ένα επιθετικό υπερόπλο που βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο. Εξαιρετικός τόσο σε σετ παιχνίδι 5 εναντίον 5 όσο και στο transition. Έχει πολλούς τρόπους να βάλει τη μπάλα στο καλάθι. Με τρίποντο, με σουτ μέσης απόστασης, με δυναμικό τελείωμα κοντά στο καλάθι. Θα ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκό μαζί με τον Τείτουμ σε ένα ενδεχόμενο ματς.

Η... απάντηση του Παναθηναϊκού με Ναν-Σλούκα-Γκραντ

Έχει όμως και ο Παναθηναϊκός τα δικά του ατού στην περιφέρεια που τον οδήγησαν στην κατάκτηση της Euroleague και στη συνέχεια στον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος με ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό. Αρχικά ο Κώστας Σλούκας. Ο ηγέτης του τριφυλλιού που δικαιώθηκε απόλυτα και αναδείχθηκε MVP του Final Four της Euroleague με έναν αψεγάδιαστο τελικό που δεν έχασε σουτ. Ένας γκαρντ με μεγάλη εμπειρία που μπορεί να φτιάξει φάσεις από μόνος του, ενώ ξέρει να χρησιμοποιεί εξαιρετικά τα pick n' roll, είτε για να εκτελέσει, είτε για να πασάρει. Δύσκολος στο μαρκάρισμα και λόγω του γεγονότος ότι είναι αριστερόχειρας. Καλός σουτέρ που επίσης δεν φοβάται να πάει μέχρι μέσα και να τα βάλει με τους αντίπαλους ψηλούς.

Φυσικά πως να μην σταθείς στον Ναν. Έναν από τους παίκτες που άλλαξαν την ιστορία του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν. Ίσως ο πληρέστερος παίκτης στην Ευρώπη σε ότι αφορά το επιθετικό ρεπερτόριο. Μπορεί να σε... σκοτώσει με πολλούς τρόπόυς και αν πάρει.. φωτιά, δεν σβήνεται με τίποτα. Είναι αλήθεια πως ακόμα και top class περιφερειακοί αμυντικοί όπως ο Χόλιντεϊ, ο Μπράουν και ο Γκραντ θα δυσκολευόντουσαν στο μαρκάρισμα του.

Και κλείνουμε με την... κόλλα του Παναθηναϊκού, τον Τζέριαν Γκραντ. Από τις μεταγραφές που δεν πήρε το hype που άξιζε το καλοκαίρι, αλλά η εικόνα του στο παρκέ άλλα έδειξε. Κομβικός στα σχέδια του Αταμάν και σίγουρα ο κορυφαίος του αμυντικός πάνω στο παρκέ. Πάντα αναλάμβανε τον κορυφαίο παίκτης της αντίπαλης ομάδας. Άρα με τους Σέλτικς απέναντι, θα πήγαινει πάνω στον Μπράουν δίχως δεύτερη σκέψη. Σημαντικές βοήθειες στην περιφέρεια θα έδιναν οι Γκριγκόνις και Παπαπέτρου.

Ο ασταμάτητος Τέιτουμ και οι επιλογές Πορζίνγκις-Χόρφορντ

Οι Κέλτες ξεκινούσαν στην περιφέρεια με Χόλιντεϊ-Γουάιτ-Μπράουν, άρα ο Τέιτουμ έπαιζε σαν power forward, με τον Χόρφορντ να είναι σέντερ, καθώς ο Πορζίνγκις έχασε αρκετά ματς λόγω τραυματισμού. Για τον Τείτουμ δεν χρειάζονται συστάσεις. Ένα πλήρες επιθετικό πακέτο με εξαιρετική μηχανική στο σουτ. Στους φετινούς τελικούς έδειξε και πόσο καλός συμπαίκτης είναι, αφήνοντας τον Μπράουν να λάμψει που είχε εξαιρετική ψυχολογία. Ο JT έβαλε πάνω από όλα το καλό της ομάδας και σε πολλές περιπτώσεις, έγινε και οργανωτής. Στα NBA Finals έφτασε τις 7 ασίστ ανά ματς, δημιουργώντας θεματάκια στην άμυνα των Μάβερικς. Η άμυνα του Παναθηναϊκού θα έπρεπε να λειτουργήσει τέλεια και ο Αταμάν, θα χρειαζόταν να βγάλει λαγούς από το καπέλο του για να τον περιορίσει.

Η θέση του σέντερ για τους Σέλτικς έχει δυο εξαιρετικούς παίκτες. Από τη μία ο Χόρφορντ. Ένας ψηλός που επιτέλους δικαιώθηκε και πήρε το πολυπόθητο δαχτυλίδι. Εξαιρετικός αμυντικός, πανέξυπνος παίκτης που ξέρει να μετατρέπει το πλεονέκτημα του αντιπάλου σε μειονέκτημα, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερο μέγεθος. Με το πέρασμα των χρόνων πρόσθεσε στο επιθετικό του ρεπερτόριο και το τρίποντο, κάτι που τον έκανε απρόβλεπτο.

Και πάμε στο Πορζίνγκις που έχει μόνο ένα ελάττωμα, είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Γιατί αλλιώς είναι unicorn. Τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, είναι εξαιρετικός σουτέρ και μαρκάρεται πολύ δύσκολα, αφού έχει τρομερό χειρισμό μπάλας παρά το ύψος του. Ο Αταμάν θα είχε έναν μεγάλο πονοκέφαλο σε ένα πιθανό συναπάντημα των δύο ομάδων.

Ο... οδοστρωτήρας Λεσόρ και οι σουτέρ Χουάντσο - Μήτογλου

Πάμε και στην ρακέτα του Παναθηναϊκού και στους τρεις παίκτες που είναι οι πιο κομβικοί στα σχέδια του Αταμάν. Ο Λεσόρ αποδείχθηκε σπουδαία μεταγραφή και σε αρκετές περιπτώσεις δεν είχε αντίπαλο στα ματς της Euroleague. Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί οδοστρωτήρα κοντά στο καλάθι. Μπορεί να παίξει με πλάτη και να ποστάρει τον αντίπαλο του, ενώ έβγαλε αρκετές όμορφες συνεργασίες με τα γκαρντ του τριφυλλιού που τελείωσαν με δυναμικό κάρφωμα. Αλτικότατος με σημαντική βοήθεια στα ψηλά και στον αμυντικό τομέα. Ψεγάδι του οι βολές, κάτι που σίγουρα θα διάβαζε ο εξαιρετικός προπονητής των Σέλτικς, Μάτσουλα.

Ο Μήτογλου ήταν το άλλο... μισό του Λεσόρ στη ρακέτα, παίζοντας στο «4». Αλληλοσυμπληρωνόταν τέλεια με τον Γάλλο, αφού ο Ντίνος διαθέτει εξαιρετικό μακρινό σουτ, κάτι που έδειξε φυσικά και στον τελικό με τη Ρεάλ, εκεί όπου πέτυχε μεγάλα τρίποντα.. Ο Έλληνας ψηλός έχει και το σουτάκι μέσης απόστασης, κάτι που μπορεί να δυσκόλευε την άμυνα των Κελτών. Καλές κινήσεις χωρίς τη μπάλα και ωραία τελειώματα κοντά στο καλάθι.

Τέλος έχουμε τον Χουάντσο. Σίγουρα αρκετοί φίλαθλοι του τριφυλλιού θα περίμεναν περισσότερα στον επιθετικό τομέα από τον Ισπανό, όμως ο Ερνανγκόμεθ κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του στην άμυνα. Και όχι σε αυτά που φαίνονται πολλές φορές. Είναι εξαιρετικός ριμπάουντερ, αλλά θα πρέπει να προσέξετε τον τρόπο που πηγαίνει γρήγορα στις βοήθειες, στον τρόπο που βλέπει όλα τα κενά στην άμυνα της ομάδας και την προστατεύει από δυσάρεστες εκπλήξεις. Όταν λείπει από την πεντάδα του τριφυλλιού, σε αρκετές περιπτώσεις η άμυνα της ομάδας του Αταμάν βρίσκεται σε ανισορροπία.

Tα matchups της μάχης των τριφυλλιών

Η άμυνα του Παναθηναϊκού

Έφτασε και η ώρα να γίνουμε... μάντεις και να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τα matchups. Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για το μαρκάρισμα του κάθε αντιπάλου για να γίνει η όσο το δυνατόν μικρότερη ζημιά στην άμυνα.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, σίγουρα ο Γκράντ θα αναλάμβανε το μαρκάρισμα του κορυφαίου περιφερειακού του τριφυλλιού, δηλαδή του Τζέιλεν Μπράουν. Ο Γκραντ βλέπει τον κόσμο από το 1.93, ενώ ο MVP των τελικών του ΝΒΑ είναι 1.98. Ο Γκραντ είναι ο ιδανικός για να πέσει πάνω στον Μπράουν, όσο μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο Τζέιλεν είναι πυραυλοκίνητος και απειλεί με πολλούς τρόπους.

Ο Ναν ταιριάζει περισσότερο στο μαρκάρισμα του Χόλιντεϊ λόγω ύψους, αφού ο Κέντρικ είναι 1.95 και ο Τζρου είναι 1.93. Και ο Ναν, αν και προτιμά την επίθεση, δεν σημαίνει πως παραμελεί την άμυνα. Άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθεί τους αντιπάλους και τους κόβει εντυπωσιακά στον αέρα.

Και μένει ο Γουάιτ από την περιφέρεια, ο οποίος είναι πολύ μακρύς και μπορεί να απειλήσει από μακριά. Ιδανικό μαρκάρισμα δείχνει ο Παπαπέτρου που στα καλά του, είναι τιμιότατος αμυντικός και πολύ ψηλότερος από τον Γουάιτ. Ο Ντέρικ είναι 1.93 και ο Έλληνας φόργουορντ βλέπει τον κόσμο από τα 2.05. Άρα και εδώ το μαρκάρισμα βγαίνει υπό προϋποθέσεις.

Και φτάνουμε στη δύσκολη εξίσωση που ακούει στο όνομα Τείτουμ. Εδώ το πράγμα ζορίζει. Οι επιλογές είναι δύο Μήτογλου ή Χουάντσο και θα πάμε με τη δεύτερη διότι ο Ισπανός είναι καλύτερος αμυντικός. Φυσικά ο Τείτουμ είναι ένα υβρίδιο που δύσκολα μαρκάρεται από οποιονδήποτε παίκτη που αγωνίζεται στη Euroleague. Ίσως το πιο δύσκολο matchup για την άμυνα του τριφυλλιού.

Τέλος ο Λεσόρ θα αναλάμβανε το μαρκάρισμα του αντίπαλου σέντερ, δηλαδή του Χόρφορντ ή του Πορζίνγκις. Πάντως εδώ ο Αταμάν θα έπρεπε να βρει κι άλλα κόλπα, αφού τόσο ο Δομινικανός όσο και ο Λετονός τραβιούνται αρκετά στο τρίποντο. Και αν ο Λεσόρ τους ακολουθούσε, θα υπήρχε ένα μεγάλο κενό μέσα στη ρακέτα. Άλλο ένα παράδειγμα της ποικιλίας που υπήρχε στο εξαιρετικό ρόστερ που είχαν οι Κέλτες φέτος, βάζοντας τα κομμάτια στις σωστές θέσεις, με τον Μπραντ Στίβενς και τον Τζο Μάτσουλα να... κόβουν και να ράβουν.

Η άμυνα των Σέλτικς

Πάμε και στο πλάνο που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Κέλτες σε άμυνα man to man. Φυσικά ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο κορυφαίος περιφερειακός αμυντικός των Κελτών θα πήγαινε πάνω στον κορυφαίο επιθετικό του Παναθηναϊκού, τον Ναν. Ο Τζρου τα έχει βάλει με τους κορυφαίους επιθετικούς του ΝΒΑ και μετρά μέχρι στιγμής δύο πρωταθλήματα σε Μπακς και Σέλτικς. Πολυεργαλείο, βδέλλα που κολλάει πάνω σου και σε... σκάει.

Ο Ντέρικ Γουάιτ νομίζω θα έπαιρνε το μαρκάρισμα του Κώστα Σλούκα που έχει την εμπειρία και το μυαλό να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις στην άμυνα των Σέλτικς. Αλλά και ο Γουάιτ είναι top class αμυντικός και θα ακολουθούσε πιστά το πλάνο του Μάτσουλα. Ο Έλληνας γκαρντ είναι 1.90 και ο Αμερικανός 1.93. Ο πρώτος θα παλέψει να βρεθεί στους Ολυμπιακούς με την Ελλάδα και ο δεύτερος δείχνει να κερδίζει τη θέση του Λέοναρντ στη δωδεκάδα της Team USA.

Ο Μπράουν θα είχε τον ρόλο να περιορίσει τη δράση του εξαιρετικού σουτέρ Γκριγκόνις ή του Παπαπέτρου στο «3». Ο Τζέιλεν μπορεί να μαρκάρει με την ίδια άνεση τόσο μακριά στο τρίποντο, όσο και αν ο αντίπαλος του επιχειρήσει με διείσδυση να πλησιάσει στο καλάθι. Δίχως αμφιβολία, θα έκανε τη ζωή δύσκολη των αντιπάλων του.

Ο Τέιτουμ αν και κοντύτερος από τον Μήτογλου, θα αναλάμβανε τον Έλληνα ψηλό. Στα 2.03 ο JT, στα 2.10 ο Μήτο. Ο Μήτογλου σουτάρει από μακριά και αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα για τον Αμερικανό για να τον κυνηγήσει και μακριά από το καλάθι. Θα έκρυβε με άλλα τεχνάσματα όπως η αλτικότητα και η έκρηξη, την υψομετρική τους διαφορά.

Και φτάνουμε στο μαρκάρισμα του Λεσόρ. Εκεί θα τον έπαιζαν σίγουρα με αλλαγές για να τον κουράσουν μία ο Πορζίνγκις και μία ο Χόρφορντ. Πάντως ο Λεσόρ είναι πιο δυνατός από τον Λετονό, ενώ η... γριά αλεπού Χόρφορντ θα ήταν ένα πιο συμβατό μαρκάρισμα λόγω της εμπειρίας του. Ο Λεσόρ βλέπει τον κόσμο από τα 2.06, έχοντας ακριβώς το ίδιο ύψος με τον Χόρφορντ. Ο Πορζίνγκις είναι πολύ ψηλότερος, 2.18 και σίγουρα θα δυσκόλευε αρκετά τελειώματα του Γάλλου κοντά στο καλάθι με τα τεράστια χέρια του. Ωστόσο ο Δομινικανός θα τον κούρασε πολύ περισσότερο στις επαφές και στο μπασκετικό ξύλο που θα του έδινε.