Η EuroLeague ζήτησε από τους Σέλτικς να νικήσουν τον Παναθηναϊκό και μετά να ανακηρυχθούν σε πρωταθλητές κόσμου

Η EuroLeague... απάντησε στο ποστάρισμα των Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν σε πρωταθλητές Κόσμου. Βάζοντας στην εξίσωση και τον Παναθηναϊκό.

Οι Αμερικάνοι ζουν με τη μανία να ονομάζουν τους εκάστοτε πρωταθλητές τους, ως παγκόσμιους κυρίαρχους. Η κατάκτηση του τίτλου από τους Μπόστον Σέλτικς έφερε το ΝΒΑ να τους ανακηρύσσει ως πρωταθλητές κόσμου.

Με τη EuroLeague να παίρνει την ευκαιρία και μέσα από το twitter (Χ) να τους ζητήσει να λάβουν τον τίτλο, μόνο αν νικήσουν τον κυρίαρχο της Ευρώπης, τον Παναθηναϊκό, έχοντας μία φωτογραφία με το τρόπαιο και τον Εργκίν Αταμάν.

Η ιδέα ενός άτυπου Super Cup δεν έχει πέσει στο τραπέζι, αλλά θα ήταν μία εξαιρετική ιδέα. Και θα αφαιρούσε κάθε είδος υποψίας για την απόκτηση ενός παγκόσμιου τίτλου.

Not until you beat them☘️ https://t.co/tgoEmtFjKQ pic.twitter.com/eSHhgj3uMG