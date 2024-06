Απάντησε και ο Παναθηναϊκός στην Euroleague για τους Σελτικς και τους «παγκόσμιους πρωταθλητές»

Η πράσινη ΚΑΕ έλαβε μέρος στον διάλογο που προσπάθησε να ανοίξει η Euroleague με τους Σέλτικς σχετικά με τον όρο «παγκόσμιοι πρωταθλητές».

Η EuroLeague πήρε θέση στο ποστάρισμα των Μπόστον Σέλτικς περί παγκόσμιων πρωταθλητών. Και ζήτησε να μην ενστερνίζονται τον τίτλο, αν δεν αντιμετωπίσουν τον κάτοχο της EuroLeague.

Λίγο αργότερα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στην ανάρτηση της Euroleague σχετικά με τους στους νέους πρωταθλητές του ΝΒΑ, ζητώντας ουσιαστικά μία αναμέτρηση! «Μάλιστα. Αυτή θα ήταν πραγματική πρόκληση», έγραψε ο «πράσινος» λογαριασμός στο Twitter (X).

Well… that would be a real challenge 🫡☘️ @celtics https://t.co/YHYKJ2FL9V