Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντεϊβίντας Σιρβίντις (24χρ., 2.01), πρώτου σκόρερ του EuroCup.

Ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις πήρε... προαγωγή. Από το EuroCup, όπου αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ με τη φανέλα της Λιετκαμπέλις, στη EuroLeague, με τη Ζαλγκίρις να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ενώ στη συμφωνία υπάρχει και το ενδεχόμενο της επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Ο 24χρονος σουτέρ υπέγραψε το συμβόλαιό του φορώντας ένα t-shirt με τη μορφή του Άρβιντας Σαμπόνις, όταν έπαιζε για τη Ζαλγκίρις.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο EuroCup, ο Λιθουανός μέτρησε 18.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ σε 16 συμμετοχές. Στο πρωτάθλημα οι αριθμοί του διαμορφώθηκαν ως εξής: 15.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ σε 37 συμμετοχές.

