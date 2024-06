Ποιες ομάδες κατάκτησαν τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την κούπα του πρωταθλητή στην Ελλάδα, αλλά ποιες ομάδες κατέκτησαν τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη;

Τα μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη ολοκλήρωσαν τις... εκκρεμότητές του και ανακήρυξαν τις πρωταθλήτριες ομάδες για τη σεζόν 2023-2024. Στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού, έκανε ένα άτυπο double, μαζί με τη EuroLeague και επέστρεψε στο θρόνο του πρωταθλητή στην Ελλάδα μετά από τρία χρόνια.

Τι έγινε όμως στα άλλα πρωταθλήματα; Πόσες ομάδες της EuroLeague πήραν στο σπίτι τους και την κούπα; Μοναδική εκκρεμότητα στα πρωταθλήματα αποτελεί το Ισραήλ με τη μεγάλη μάχη του Τελ Αβίβ, ανάμεσα στη Μακάμπι και τη Χάποελ να κρίνει τον πρωταθλητή.

Η Ρεάλ... σκούπισε τους ημιτελικούς απέναντι στην Μπαρτσελόνα (3-0) και στη συνέχεια έκανε το ίδιο απέναντι στη Μούρθια (3-0), η οποία πρόλαβε να πετάξει εκτός τη Μάλαγα, την κάτοχο του Νο1 στην κανονική περίοδο και φυσικά την κάτοχο του BCL.

Η Αρμάνι Μιλάνο, με MVP τον Νίκολα Μίροτιτς επικράτησε με 3-1 νίκες κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, για να πάρει τον τίτλο στην Ιταλία. Αυτός ήταν ο τρίτος συνεχόμενος τίτλος για την ομάδα του Μιλάνο.

