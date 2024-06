Ο Μάικ Τζέιμς με μία μεγαλειώδης εμφάνιση έστεψε τη Μονακό πρωταθλήτρια, μετά την επιβλητική νίκη με 115-76 στην έδρα της Παρί.

Ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε 27 πόντους και η Μονακό διατήρησε τον τίτλο της στη Γαλλία με 3-1 νίκες απέναντι στην Παρί. Το επιβλητικό 115-76 στην έδρα της κατόχου του EuroCup φέρει τη σφραγίδα του Τζέιμς, ο οποίος μέτρησε 4/6 τρίποντα, 3/6 δίποντα, 9/9 βολές.

Για τους πρωταθλητές, ο Στράζελ είχε 12 πόντους, όσους και ο Λόιντ, ενώ ο Τζαϊτέ σημείωσε 14 με 5 ριμπάουντ.

