Αταμάν: «Θέλατε το έβδομο αστέρι και είναι εδώ!» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στον κόσμο που είχε κατακλύσει το ΟΑΚΑ στάθηκε στην υπόσχεση που είχε δώσει για το 7ο αστέρι στο ΟΑΚΑ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR έδωσε πολλές υποσχέσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς τις οποίες και τήρησε κατά γράμμα.

Είπε ότι η ομάδα του θα πάει Final Four και πήγε. Είπε ότι θα φέρει το 7ο αστέρι στο ΟΑΚΑ και το έφερε. Πώς λοιπόν να μην νιώθει απόλυτα δικαιωμένος;

«Μας πιστέψατε και σας πιστέψαμε για το 7ο αστέρι. Θέλατε το 7ο αστέρι και το 7ο αστέρι είναι εδώ» ήταν τα λόγια του Αταμάν προς τον κόσμο που είχε στήσει την τεράστια υποδοχή στο ΟΑΚΑ.

Coach Ataman: «You want the 7th star, 7th star is there!» ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/GwARKPJf6M