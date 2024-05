Ο Γουίλ Μακντάουελ-Γουάιτ αποτελεί και επίσημα παίκτη της Άλμπα.

Τον προγραμματισμό της ενόψει της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει η Άλμπα και ας μην έχει τελειώσει η φετινή. Η ομάδα από το Βερολίνο ανακοίνωσε την απόκτηση του γκαρντ Γουίλ Μακντάουελ-Γουάιτ που θα αποτελέσει το πρώτο της απόκτημα για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Ο Αυστραλός έπαιζε στους Μπρέικερς στο πρωτάθλημα Αυστραλίας και μέτρησε φέτος 9,4 πόντους, 4,2 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Η Άλμπα θα αγωνίζεται στη Euroleague και τη νέα σεζόν και θέλει να βελτιωθεί σε σχέση με τις τελευταίες κακές σεζόν της.

Welcome to ALBA, Will! 💛💙



Vertrag ab der kommenden Spielzeit: Der 26-jährige Point Guard Will McDowell-White hat für zwei Saisons bei uns unterschrieben. Zuletzt war der australische Nationalspieler für die @NZBreakers in der NBL aktiv. pic.twitter.com/FG7zjKnooy