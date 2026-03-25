Επένδυση στο μέλλον είναι έτοιμη να κάνει η Άλμπα Βερολίνου, καθώς σχεδιάζει το νέο γήπεδό της, το οποίο θα κοστίσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορεί η αποχώρησή της από την EuroLeague, να της κόστισε, όμως με το νέο εγχείρημα που ετοιμάζει, θα μπει για τα καλά στα πλάνα του NBA Europe, καθώς ένα γήπεδο με προδιαγραφές NBA θα την βάλει για τα καλά στο... κόλπο, προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα λίγκα.

Η Άλμπα τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην «Uber Arena», πληρώνοντας υψηλό ενοίκιο και θέλει να βάλει τέλος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον προγραμματισμό.

Σύμφωνα με το «Berliner Morgenpost» το νέο στάδιο θα χρηματοδοτηθεί από Αμερικανικό Fund και θα έχει χωρητικότητα 15.000 θέσεις.

Επίσης την ερχόμενη Παρασκευή (27/03), ο General Manager της Άλμπα, Μάρκο Μπάλντι πρόκειται να παρουσιάσει στο αθλητικό συνέδριο του Βερολίνου το έργο της σχεδίασης.