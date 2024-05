Το Gazzetta σας βάζει σε ρυθμούς Final Four και θέλει να δει αν οι αναγνώστες του είναι γκουρού της Euroleague.

Βρισκόμαστε λίγες ώρες μακριά από το Final Four της Euroleague που φέτος θα γίνει στο Βερολίνο με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Ρεάλ και Φενέρ και το Gazzetta θέλει να... ζεστάνει τους αναγνώστες του. Ετοιμάσαμε 15 ερωτήσεις για παλιότερα Final Four και θέλουμε να δούμε ποιοι από εσάς είναι... γκουρού των Final Four. Ορισμένες ερωτήσεις είναι εύκολες, άλλες πάλι σίγουρα θα σας... βασανίσουν.

Πάμε να δούμε πόσοι από εσάς θα κάνουν το απόλυτο, 15/15;

