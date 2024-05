Ο Μάικ Τζέιμς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της στεναχώριας του μετά την ήττα της Μονακό και τον αποκλεισμό από το Final Four.

Οι Μονεγάσκοι δεν μπόρεσαν να κάνουν το «back to back» στα Final Four καθώς ηττήθηκαν από τη Φενέρμπαχτσε στο Πριγκιπάτο και αποκλείστηκαν από το μεγάλο ραντεβού στο Βερολίνο.

Ένας παίκτης που το ήθελε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ήταν και ο Μάικ Τζέιμς. Γνώριζε ότι δεν βοήθησε τόσο όσο θα ήθελε και θα μπορούσε την ομάδα του σε αυτήν την σειρά.

Και ίσως γι' αυτόν τον λόγο να «έσπασε» αμέσως μετά το τέλος του Game 5 και τον αποκλεισμό της Μονακό από το Final Four. Δεν άντεξε και δάκρυσε. Αποχωρώντας με το κεφάλι σκυμμένο για τα αποδυτήρια της ομάδας του.

Mike James got emotional after the final whistle of GAME 5 vs Fenerbahce 😕 pic.twitter.com/WktN0AtVXx