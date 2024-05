Ο Σέμι Οτζελέγε θα παραμείνει παίκτης της Βαλένθια μέχρι το 2026, με τους Ισπανούς να κλείνουν την πόρτα σε ομάδες που ενδιαφέρονταν για την απόκτηση του Αμερικανός - Νιγηριανός φόργουορντ.

Ο Σέμι Οτζελέγε, παρά τα αντίθετα σενάρια, δεν το κουνάει ρούπι από την Ισπανία και τη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα μπορεί να μη γνωρίζει σε ποια διοργάνωση θα παίξει την επόμενη σεζόν (EuroLeague ή EuroCup), ωστόσο ετοιμάζει το ρόστερ της επόμενης ημέρας.

Ο Οτζελέγε φαίνεται να ήταν στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα, ειδικά αν η ισπανική ομάδα αγωνιστεί στο EuroCup, ωστόσο η είδηση πως ο Αμερικανός -Νιγηριανός φόργουορντ ανανέωσε μέχρι το 2026, τον βγάζει από το κάδρο αρκετών ομάδων.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μέτρησε 13.3 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 0.8 κλεψίματα σε 27 αγώνες (οι 12 στην αρχική πεντάδα).

