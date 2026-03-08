Βαλένθια - Μούρθια 110-84: Επιβλητική και ανώτερη!
Την 16η νίκη της πέτυχε η Βαλένθια στην ACB, αφού επικράτησε της Μούρθια με 110-84.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκε το πολύ ψηλό ποσοστό που είχε έξω από τη γραμμή των 6.75μ (53,3% 16/30) και πέτυχε 110 πόντους, φτάνοντας την 3η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.
Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Μοντέρο ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντετζούλιους με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 30-19, 55-39, 90-72, 110-84
VAMOOOOOOOOOOOS 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) March 8, 2026
¡¡Victoria ➕ average!! 💪
¡¡Cerramos esta exigente semana con una buena victoria que nos permite seguir muy arriba en la Liga Endesa!! 🔥
🏆 J21 #LigaEndesa
🟠 @valenciabasket 110
🔴 @UCAMMurcia 84
🤝 @ChocolatesValor pic.twitter.com/aZ4dPrMl3P
