Βαλένθια - Μούρθια 110-84: Επιβλητική και ανώτερη!

montero_x_valencia

bet365

Η Βαλένθια επικράτησε εύκολα της Μούρθια με 110-84 για την 21η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Την 16η νίκη της πέτυχε η Βαλένθια στην ACB, αφού επικράτησε της Μούρθια με 110-84.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκε το πολύ ψηλό ποσοστό που είχε έξω από τη γραμμή των 6.75μ (53,3% 16/30) και πέτυχε 110 πόντους, φτάνοντας την 3η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Μοντέρο ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντετζούλιους με 20 πόντους.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Η λογική του παραλόγου
image

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 55-39, 90-72, 110-84

 

@Photo credits: x_valencia
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα