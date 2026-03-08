Η Βαλένθια επικράτησε εύκολα της Μούρθια με 110-84 για την 21η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Την 16η νίκη της πέτυχε η Βαλένθια στην ACB, αφού επικράτησε της Μούρθια με 110-84.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκε το πολύ ψηλό ποσοστό που είχε έξω από τη γραμμή των 6.75μ (53,3% 16/30) και πέτυχε 110 πόντους, φτάνοντας την 3η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Μοντέρο ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντετζούλιους με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 55-39, 90-72, 110-84