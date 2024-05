Πέρασαν 17 χρόνια από την ημέρα που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για 4η φορά την Euroleague.

Μία μέρα σαν σήμερα, κοντά δύο δεκαετίες πριν, για την ακρίβεια το 2007, ο Παναθηναϊκός έγραψε μία ακόμη από τις χρυσές του σελίδες στην ιστορία όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ, κατ' επέκταση και του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο Final Four της Euroleague το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, το «τριφύλλι» κατάφερε να επικρατήσει οριακά της ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Ετόρε Μεσίνα και του Θοδωρή Παπαλουκά με 93-91, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο τον τέταρτο τίτλο στη διοργάνωση.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των «πρασίνων» είχε αναδειχθεί ο Ραμούνας Σισκάουσκας με 20 πόντους ενώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε βγει ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Final Four. Ο Παπαλουκάς είχε ολοκληρώσει το παιχνίδι με 23 πόντους.

