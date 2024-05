Ο Γιώργος Κούβαρης ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι και γράφει για την τεράστια νίκη των πρασίνων απέναντι στη Μακάμπι με την οποία ανέκτησε το αβαντάζ της έδρας. Ο ηγετικός Σλούκας, ο killer Ναν και ο... αφανής MVP Παπαπέτρου.

Win or go home ήταν για τον Παναθηναϊκό το Game 4 απέναντι στη Μακάμπι. Έχανε; Επέστρεφε σπίτι του και περιοριζόταν στις εγχώριες υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League, αποχαιρετώντας άδοξα μια ακόμα ευρωπαϊκή χρόνια χωρίς Final Four. Κέρδιζε; Θα είχε κάνει τη... δουλειά για την οποία είχε πάει στο Βελιγράδι ανακτώντας το πλεονέκτημα της έδρας και θα είχε να δώσει τον τελικό των τελικών σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Job done! Ο Παναθηναϊκός κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια του. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μόλις 40 λεπτά από την πολυπόθητη επιστροφή σε ένα Final Four ύστερα από 12 χρόνια απουσίας από το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πως; Έχοντας να διεκδικήσει τη μεγάλη πρόκριση μπροστά στη μεγάλη του δύναμη. Σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ το οποίο θα βράζει από 20.000 φιλάθλους.

Η ιστορία που επαναλαμβάνεται και η μεγάλη παγίδα

Όπως και το 2012. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Νίκη στο Game 4 στο «Γιάντ Ελιάου» για το 2-2 και την ανάκτηση του αβαντάζ έδρας ενώ στο κλειστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ακολουθησε το πάρτι πρόκρισης στο Final Four. Ανάλογες στιγμές θέλουν να ζήσουν οι πράσινοι και την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να τσεκάρουν το εισιτήριο για το Βερολίνο... Είναι κάτι που θέλει και αναζητά ο οργανισμός του Παναθηναϊκού εδώ και 12 σεζόν.

Βέβαια η μεγαλύτερη παγίδα θα είναι να πιστέψουν όλοι ότι η πρόκριση στο Final Four έχει ήδη κριθεί. Ούτε καν. Not even close που λένε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Υπάρχουν άλλα 40 λεπτά πραγματικής... σκυλομαχίας. Και αν μη τι άλλο η Μακάμπι έχει δείξει ότι δεν πρόκειται να πουλήσει τόσο εύκολα το τομάρι της. Τουναντίον. Θα έρθει στο ΟΑΚΑ με την πλάτη στον τοίχο.

Όπως πήγε και ο Παναθηναϊκός με την πλάτη στον τοίχο στο Βελιγράδι. Και θα έχει και εκείνη το αίσθημα της επιβίωσης. Μόνο που τώρα υπάρχουν τα ίδια δεδομένα και για τις δύο ομάδες. Και όσο do or die θα είναι για τη Μακάμπι το ματς, άλλο τόσο do or die θα είναι και για τον Παναθηναϊκό.

Το ματς της 12ετίας

Και με μια μεγάλη διαφορά. Τους 20.000 φιλάθλους. Ναι μεν ο κόσμος δεν βρίσκεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ αλλά τη φετινή σεζόν έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι ο κόσμος των πράσινων... παίζει μπάσκετ! Και τώρα μιλάμε για ΤΟ ΜΑΤΣ της 12ετιας!

Πραγματικά δεν μπορώ καν να φανταστώ τα όσα θα ζήσει το ΟΑΚΑ την επόμενη εβδομάδα. Να αναφέρω και ένα "ντεσου" από το αποδυτήρια της Hala Pionir στο Βελιγράδι μετά το τέλος του Game 4. Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε. Και μάλιστα αρκετά. Ε, ούτε οι ίδιοι οι παίκτες δεν μπορούσαν να φανταστούν τις στιγμές που θα ζήσουν στο ΟΑΚΑ σε λίγες ημέρες:

«Πω, πω τι έχει να γίνε»" μονολογούσαν οι ίδιοι οι παίκτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ το περιμένουν και εκείνοι από τη πλευρά τους. Πώς λοιπόν να μην είναι το παιχνίδι της 12ετίας;

Ο... τρελός του χωριού

Εκείνος που το πίστεψε στο 0-1, εκείνος που συνέχισε να το πιστεύει στο 1-2, είναι και εκείνος που ετοιμάζεται να δικαιωθεί για τα όσα έλεγε στις αρχές Δεκεμβρίου: «Θα πρότεινα στους φίλους του Παναθηναϊκού να κλείσουν εισιτήρια για το Final Four» είχε πει ο Εργκίν Αταμάν όταν η ομάδα είχε... αρνητικό ρεκόρ στην Euroleague και ο περισσότερος κόσμος τον... νόμιζε για τον τρελό του χωριού.

Ναι. Ακόμα δεν έχει δικαιωθεί. Όμως βρίσκεται ένα ματς μακριά από την επίτευξη του στόχου. Ακόμα και εδώ που έφτασε ο Παναθηναϊκός μετά και το break στο break απέναντι στην Μακάμπι, κανείς δεν περίμενε τότε ότι θα είχε καταφέρει να βρίσκεται μια νίκη μακριά από το Final Four. Οπότε, αν μη τι άλλο, τα εύσημα θα πρέπει να δοθούν στον Τούρκο προπονητή.

Μπορεί να είχε και εκείνος κακές βραδιές (σ.σ. όπως στο Game 3 για παράδειγμα) όσον αφορά το κοουτσάρισμα και τις επιλογές του στο ανακάτεμα της τράπουλας, αλλά ουδέποτε σταμάτησε να πιστεύει. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 και κατακτήσει το εισιτήριο για το Βερολίνο, τότε θα μιλάμε για την ΑΠΟΛΥΤΗ δικαίωση του Εργκίν Αταμάν.

Όταν ξεχωρίζουν οι άνδρες από τα... παιδάκια

Βέβαια σε αυτά τα ματς όπου «ο θάνατος του ενός είναι η ζωή του άλλου», είναι απαραίτητοι οι παίκτες με προσωπικότητα. Οι παίκτες οι οποίοι δεν φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη. Οι παίκτες οι οποίοι δεν κρύβονται. Οι παίκτες οι οποίοι θα βγουν μπροστά και θα δείξουν στους αντιπάλους τους πως είναι να ξεχωρίζει κάποιος όταν η μπάλα καίει και τσουρουφλάει.

Πρώτος και καλύτερος ο Κώστας Σλούκας. Πριν από 48 ώρες ίσως να είχε κάνει το χειρότερο παιχνίδι του από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μετά. Όχι μόνο δεν πτοήθηκε, όχι μόνο δεν τον πήρε από κάτω, όχι μόνο δεν επηρεάστηκε αλλά το... πήρε και προσωπικά!

Δεν ήξεραν με ποιον έμπλεκαν στη Μακάμπι; Τι; Τυχαίο ήταν ρεκόρ του στο Game 2; Τι; Νόμιζαν ότι θα τον κρατούσαν και πάλι στο μηδέν όπως στο τρίτο παιχνίδι της σειράς; Γελάστηκαν μου φαίνεται. Γυάλιζε το μάτι του και πραγματοποίησε ολοκληρωτική εμφάνιση! Και προσθέτοντας και ένα ακόμα ρεκόρ καριέρας σε αυτή τη σειρά.

Να σας τα καταμετρησω; 13 ασίστ στο Game 1. 29 πόντοι στο Game 2 και 8 ριμπάουντ στο Game 4. Γι' αυτό αποκτήθηκε ο Κώστας Σλούκας. Για να πάρει από το χέρι τον Παναθηναϊκό και να τον οδηγήσει στο Final Four. Γι' αυτό είναι ο ΗΓΕΤΗΣ του Παναθηναϊκού. Την επόμενη εβδομάδα καλείται να τελειώσει τη δουλειά. Ένα ματς έμεινε. Ένα!

Ο Παπαπέτρου MVP της σειράς και ο killer Ναν

Αν και ο Σλούκας συγκεντρώνει τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, εκείνος που πρέπει να πάρει ΟΛΑ τα credits της σειράς είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Μακράν ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο Αταμάν τον έβγαλε από τη ναφθαλίνη λόγω και της απουσίας του Χουάντσο και φρόντισε να αρπάξει την ευκαιρία και να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Υπερπολύτιμος. Σε άμυνα και επίθεση. Ο μοναδικός που έβαζε πίεση στον Κόλσον και δεν τον άφηνε να κάνει τα... δικά του. Απέδειξε πόσο πολύ έλειψε από τον Παναθηναϊκό λόγω και του σοβαρού τραυματισμού, ο οποίος εκτός του ότι τον κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός δράσης, δεν τον άφησε να βρει ρυθμό. Όμως ο "Παπ" δείχνει να είναι ο παλιός, καλός, Παπ! Και αυτό είναι ΜΟΝΟ κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Απόδειξη ; Στα τρία τελευταία ματς με την Μακάμπι μετράει κατά μέσο όρο 13.3 πόντους και 3.3 ριμπάουντ έχοντας 9/13 τρίποντα ανά 27.4 λεπτά συμμετοχής!

Last but not least ο φοβερός σκόρερ που ακούει στο όνομα Κεντρικ Ναν. Έχετε καταλάβει ότι στο πρώτο εξάμηνο της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 500 πόντων; Μιλάμε για τρομερό νούμερο βάζοντας στην εξίσωση ότι δεν είχε ιδέα τι εστί Ελλάδα και Euroleague πριν αποφασίσει να πει το "ναι" στον Παναθηναϊκό.

Στα δύο ματς του Βελιγραδίου σκόραρε 52 πόντους! Ασταμάτητος! Και μην μου πει κανείς ότι ο Μπάλντγουιν είναι καλύτερος σκόρερ από τον Ναν. Θα πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει. Άλλο το να είναι κάποιος αθλητικός και εκρηκτικός και τελείως διαφορετικό να είναι κάποιος pure baller. Πιστεύω ότι το αίμα του Ναν θα είναι πορτοκαλί. Μπορεί να σκοράρει με χίλιους δυο τρόπους. Με προσωπική φάση μετά από pick n roll, βγαίνοντας από τα σκριν, με "one on one" , ακόμα και με spot up τα οποία έχει βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Αν μη τι άλλο Μαζί με τον Σλουκα έχουν συνθέσει ένα τρομερό δίδυμο στα γκαρντ! Και αν βρεθούν και οι δύο στη μέρα τους, λυπάμαι τα αντίπαλα γκαρντ. Πραγματικά τα λυπάμαι...

ΥΓ: Πάρη κρατά γερά. Είσαι παλίκαρος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ! Αυτή η πρόκριση στο Final Four θα είναι για εσένα!

ΥΓ2: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε το «παρών» στο ματς προσφέροντας τη δική του αύρα στον Παναθηναϊκό. Είχε θερμό εναγκαλισμό με Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Ματίας Λεσόρ, ενώ από τη στιγμή που πληροφορήθηκε το προβλημα υγείας του Πάρη Δερμάνη, κίνησε ουρανό και γη στο Βελιγράδι προκειμένου να γίνει το καλύτερο δυνατόν για τον επί σειρά φροντιστή του «τριφυλλιού».

ΥΓ3: Μιλώντας για αύρα: Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παύλος Γιαννακόπουλος στο ίδιο γήπεδο σε ματς του Παναθηναϊκού...