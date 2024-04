Ο Μόουζες Ράιτ απογειώθηκε στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι.

Εντυπωσιακός ο Ράιτ σε άλλο ένα ματς του Ολυμπιακού. Ο σέντερ των Πειραιωτών πήρε την ωραία πάσα του Γουίλιαμς Γκος και τη μετέτρεψε σε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Δείτε την πτήση του Ράιτ

Moses Wright to the rack with some serious HANG TIME 🚀 #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/yG5j1pERhB