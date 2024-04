Ο Πιτίνο είδε τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Απίθανοι Σλούκας, Ντίνος και Παπαπέτρου»

Ο Ρικ Πιτίνο έδειξε πως δεν ξεχνά τον Παναθηναϊκό με ανάρτηση του.

Έχει περάσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού Αktor και έχει δεθεί με την ομάδα. Ο Ρικ Πιτίνο είδε το ματς των πράσινων με τη Μακάμπι και την επικράτηση της ομάδας του Αταμάν και αποθέωσε τους πρωταγωνιστές μέσω ανάρτησης.

«Μόλις είδα τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας, ο Ντίνος και ο Παπαπέτρου ήταν απίθανοι. Και ο κόσμος ήταν απίστευτος. Καλή επιτυχία στη Σερβία», έγραψε ο θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ.

Just finished watching a great @paobcgr win, Sloukas, Dinos, and Pap were awesome. And the sixth man (the crowd) was not to be believed. Good luck in Serbia!