Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε την εξήγηση για το γεγονός ότι στο τέλος χάθηκε η διαφορά των 30 πόντων που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από τη Γλυφάδα κερδίζοντας τον Πανιώνιο με 84-68 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί και με 30 πόντους διαφορά (37-67 στο 27') με απόλυτη κυριαρχία στο παρκέ αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «κυανέρυθοι» εκμεταλλεύτηκαν την χαλάρωση των παικτών του Άταμαν και μείωσαν και στους 10 πόντους πριν από το τελικό +16 για λογαριασμό των φιλοξενούμενων.

Ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας στην «flash interview» της ΕΡΤ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι χάθηκε αυτή η διαφορά και ήταν ξεκάθαρος στην απάντησή του: «Η διαφορά δεν είναι πρόβλημα, είτε 30 είτε 5. Ξεκουράσαμε βασικούς παίκτες. Έχουμε μπροστά μας την διπλή αγωνιστική στην Euroleague, η οποία είναι κρίσιμη. Ένα σημαντικό ματς με την Ντουμπάι σε δύο μέρες και μετά με την Μονακό. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Δεν είναι σημαντικό να κερδίσουμε με 30 πόντους. Κερδίσαμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Euroleague».