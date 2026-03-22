Φαρίντ: «Αγαπάμε την πίεση»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανιωνίου εκτός έδρας και πλέον στρέφει την προσοχή του στη διαβολοβδομάδα της Euroleague. Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε στην ΕΡΤ και έδειξε πόσο αρέσει η πίεση στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Είναι πολύ δύσκολο να είσαι έτοιμος. Είμαστε επαγγελματίες, στο ΝΒΑ έπαιζα back-to-back αγώνες. Αυτός ο αγώνας με βοήθησε να συγκεντρωθώ. Είχα έναν μικρο τραυματισμό και είδα πως μπορώ να παίξω. Ήταν καλό ματς», είπε αρχικά.

Για την τέταρτη περίοδο: «Είναι πολύ καλή ομάδα, δεν παράτησαν το ματς ποτέ. Εμείς χαλαρώσαμε. Πάλεψαν, μείωσαν την διαφορά, βρήκαν καλά σουτ. Είμαι χαρούμενος που πήραμε τη νίκη».

Για την «διαβολοβδομάδα» και τον Ολυμπιακό: «Αγαπάμε την πίεση. Θα έχουμε μεγάλη πίεση. Δεν είναι κακή πίεση. Με την πίεση τα πας καλύτερα. Γιατί αν δε το κάνεις, θα λυγίσεις. Πολλοί από εμάς παίζουμε καλύτερα υπό πίεση. Πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας».

Για την κατάστασή στην οποία βρίσκεται: «Νιώθω υπέροχα. Βρίσκω τον εαυτό μου. Έχω έναν μικροτραυματισμό. Έχουμε τρομερό ιατρικό τιμ και μας ετοιμάζει για τους αγώνες. Είμαι πάντα έτοιμος, γεννήθηκα έτοιμος. Είμαι ο Manimal».