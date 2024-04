Ο Τζος Νίμπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα.

Ο Τζος Νίμπο αποτελεί εκ των πρωταγωνιστών της Μακάμπι, συμβάλοντας στην πορεία της «ομάδας του λαού» που επιβίωσε στη διαδικασία του Play In και πλέον θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Παναθηναϊκό AKTOR με φόντο την πρόκριση στο Final 4.

Η περίπτωση του Νίμπο ήλθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για λογαριασμό της Σλοβενίας που θέλει να τον εντάξει ως νατουραλιζέ ενόψει της συμμετοχής στο Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ και σύμφωνα με δημοσίευμα του Relevo, ο ψηλός της Μακάμπι αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίμπο αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Ιταλούς. Φέτος μετράει κατά μέσο όρο 11.1 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ ανά αγώνα.

ÚLTIMA HORA: Josh Nebo, a punto de firmar con el EA7 Emporio Armani Milán. El contrato podría ser por dos temporadas.



Josh Nebo, close to sign with EA7 Emporio Armani Milano. A 2 year-deal is expected.



More information on @relevo https://t.co/k8E0ocA2fE