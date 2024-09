Μία ημέρα πριν από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο, ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα στο κεκλεισμένων των θυρών φιλικό ματς στο κλειστό της Γλυφάδας από την Μακάμπι με 81-73.

Όπως φαίνεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν έχει... ταιριάξει καθόλου στον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων.

Μετά το τουρνουά στην Κύπρο την περασμένη Δευτέρα, οι Ισραηλινοί επικράτησαν των «πρασίνων» και στο προπονητικό ματς στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας» μία μέρα πριν από το μεγάλο event στο Καλλιμάρμαρο με σκορ 81-73. Η Μακάμπι είχε το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και εκμεταλλεύτηκε τις δύο σημαντικές απουσίες των «πρασίνων».

Όπως έγινε γνωστό πριν από το ματς δεν αγωνίστηκαν οι Ματίας Λεσόρ και Λορέντζο Μπράουν οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ενώ ήταν εκτός και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Οι «πράσινοι» θα κρατήσουν από αυτό το ματς την εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν ο οποίος άρχισε να... ανεβάζει στροφές, όπως επίσης και την δυναμική επανεμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι και μετά το αρχικό 8-10 βρέθηκαν να προηγούνται με διψήφια διαφορά πόντων (11-21) πριν αναλάβει δράση ο Όσμαν μέχρι να «ψαλιδίσουν» οι «πράσινοι» το σκορ και μειώσουν σε 17-21 με τη λήξη της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια και ενώ ο Αταμάν είχε στο παρκέ τους Σλούκα, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χουάντσο και Αντετοκούνμπο, ο Παναθηναϊκός έβγαλε καλύτερες άμυνες, βρήκε συνεργασίες στην επίθεση και πήρε προβάδισμα στο σκορ με 27-23 στο 13' έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 16-2!

Έκτοτε το παιχνίδι ισορρόπησε από τη Μακάμπι που είχε ως καλύτερο τον Ταμίρ Μπλατ (29-30 οι Ισραηλινοί στο 16') με το ημίχρονο να κλείνει ισόπαλο στους 36 πόντους. Στο πρώτο μισό του αγώνα ο Παναθηναϊκός (Όσμαν 8π.) είχε 12/22 δίποντα αλλά μόλις 2/10 τρίποντα όπως επίσης είχε αρνητικό συντελεστή ασίστ/λαθών με 6 τελικές πάσες και 9 λάθη. Αντίστοιχα η Μακάμπι (Μπλατ 7π.) είχε μετρήσει στο ημίχρονο 14/29 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 12 ασίστ για 8 λάθη.

Το παιχνίδι συνέχισε να πηγαίνει πόντο-πόντο και στην 3η περίοδο του αγώνα. Μετά το 52-46 η ομάδα του Όντεντ Κάτας έβγαλε περισσότερη ενέργεια και επέτρεψε εκ νέου στο παιχνίδι. Με επιμέρους σκορ 12-2 (!) πήρε και πάλι προβάδισμα στο σκορ με 54-58 στο 28' ενώ η 2η περίοδος ολοκληρώθηκε με την Μακάμπι να είχε προηγηθεί με 57-60.

This is how we finished the first quarter: @kos_slou to @Kostas_ante13 🙌#paobcaktor - @MaccabiTLVBC #WeTheGreens #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/lf1mLYe6Vf