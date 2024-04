Ο Τόμας Ντίμσα δεν θα μπορέσει να παίξει στο ματς της Ζάλγκιρις με τη Ρεάλ.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ετοιμάζεται να δώσει σε λίγο τον τελευταίο της αγώνα στη φετινή σεζόν της Euroleague, υποδεχόμενη την πρωτοπόρο της βαθμολογικής κατάταξης Ρεάλ Μαδρίτης (11/4, 20:00)

Όπως έκανε γνωστό όμως μέσα από επίσημη ενημέρωσή της η ομάδα από τη Λιθουανία, ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Τόμας Ντίμσα καθώς ο 30χρονος γκαρντ υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague μετράει από 6,4 πόντους με 1,5 ριμπάουντ κι 1,7 ασίστ σε 17:51 λεπτά εντός παρκέ.

Tomas Dimsa suffered an ankle injury in practice and will miss tonight’s game against the EuroLeague champions. pic.twitter.com/jlAr6puKQa