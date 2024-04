Νέο πρόβλημα στη Μπαρτσελόνα με τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ, χάνει το ματς με τη Βιλερμπάν.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η Μπαρτσελόνα, ένα νέο πρόβλημα προέκυψε στο ρόστερ του Ρότζερ Γκριμάου με τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ, με το διάστημα απουσίας του μάλιστα να είναι ακόμη άγνωστο.

Ο 29χρονος Ισπανός σέντερ, έχει ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και θα αναγκαστεί να παραμείνει εκτός αποστολής στην αναμέτρηση με τη Βιλερμππάν στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, αύριο Παρασκευή (12/4, 22:00).

Εάν ο Ερνανγκόμεθ παραμείνει για αρκετό διάστημα μακριά από τα παρκέ, ενδέχεται να απουσιάσει και από τα Play Off όπου ένας από τους πιθανούς αντιπάλους της Μπαρτσελόνα είναι και ο Ολυμπιακός.

