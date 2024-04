Εκτός δράσης ο Ντέβον Χολ καθώς τραυματίστηκε στην προπόνηση της Αρμάνι Μιλάνο.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η Αρμάνι Μιλάνο, ο Ντέβον Χολ θα αναγκαστεί να βγει εκτός αγωνιστικής δράσης για κάποιο διάστημα καθώς την ώρα της προπόνησης τραυματίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιταλική ομάδα, ο 28χρονος γκαρντ γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και βγήκε εκτός μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να καθοριστεί το είδος του τραυματισμού αλλά και το διάστημα που θα παραμείνει στα «πιτς». Την Πέμπτη (11/4, 21:05), ο σύλλογος του Ετόρε Μεσίνα θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

Ο Χολ την τρέχουσα σεζόν έχει κατά μέσο όρο από 8,2 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 2,9 ριμπάουντ και μοιράζει 1,9 ασίστ σε 24:04 λεπτά εντός παρκέ.

🇮🇹Devon Hall ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed è rimasto a Milano per i controlli del caso.

🇬🇧Devon Hall has twisted his left ankle in practice and has been left behind for the necessary exhams.#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/DxOh8wwJAh