Ο Λαουρίνας Μπιρούτις θα παραμείνει κάτοικος Κάουνας για έναν (συν έναν) ακόμη χρόνο.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Λαουρίνας Μπιρούτις υπέγραψε ανανέωση του συμβολαίου του για 1+1 ακόμη χρόνια, παραμένοντας με αυτόν τον τρόπο στο ρόστερ της λιθουανικής ομάδας.

Ο 26χρονος Λιθουανός σέντερ, τη φετινή σεζόν έλαβε λεπτά συμμετοχής σε 33 αγώνες της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 7,6 πόντους με 3,8 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 15:12 λεπτά εντός παρκέ.

Zalgiris has renewed the contract (1+1) with big man Laurynas Birutis! 🦾 pic.twitter.com/clXN4q1LHN