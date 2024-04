Μέλος της καλύτερης πεντάδας του EuroLeague Next Gen είναι ο Βενιαμίν Αμπόσι, μετά τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε στο Παρίσι.

Λίγο μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 85-66 και την κατάληψη της 5ης θέσης στο Next Gen της EuroLeague από τους Πειραιώτες, ο Βενιαμίν Αμπόσι αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης πεντάδας.

Ο νεαρός που προπονείται με το υπόλοιπο ρόστερ του Ολυμπιακού και είναι αρκετές φορές μέλος σε 12άδες της Stoiximan Basket League, πραγματοποίησε ένα πολύ γεμάτο τουρνουά στο Παρίσι και μέτρησε 15.2 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 2 κλεψίματα μέσο όρο σε 4 παιχνίδια.

Showing UP in Paris 🤝



These young ballers are all part of the #AdidasNGT All Tournament Team 🔥 pic.twitter.com/vyQeh2Dtqf