Τρομερή ατάκα από Ντόντα Χολ: «Αν με ρωτάτε, δεν χρειάζεται άλλος σέντερ!»

Ο Ντόντα Χολ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Καρδίτσα και μετά το τέλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Φρανκ Ντιλικίνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Δημήτρης Οικονόμου

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φτάσουν στην εύκολη νίκη-πρόκριση στον τελικό του Super Cup κερδίζοντας την Καρδίτσα με 89-56 , εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον Προμηθέα Πάτρας.

Ο Ντόντα Χολ «κατεδάφισε» τις μπασκέτες στο κλειστό της Ρόδου με τα εντυπωσιακά του καρφώματα έχοντας συνολικά 16 πόντους με 8/9 δίποντα και 6 ριμπάουντ.

Μετά το τέλος είπε αρχικά ότι «είχα ένα δύσκολο καλοκαίρι με το πόδι μου, αλλά τώρα είμαι καλά. Όπως κι εμείς, έτσι και ο Προμηθέας έρχεται για τη νίκη. Το σύστημα του κόουτς είναι υπέροχο. Όλοι έχουν επιρροή και συμμετοχή στο παιχνίδι, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Μου αρέσει το σύστημα του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι έχουν τον ρόλο τους μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχω παράπονα για αυτό» ενώ απάντησε και σε ερώτηση για τον Ντιλικίνα.

«Ο Ντιλικινά είναι ωραίος τύπος, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω ακούσει καλά. Έρχεται να κάνει καλά πράγματα, όπως κι εμείς» ενώ για το δέσιμο της ομάδας, είπε: «Ειλικρινά, το πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι κάθε μέρα, είναι μεγάλη σεζόν».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, είπε: «Τα πάμε καλά, είμαστε ομάδα. Δεν έχει σημασία με το πόσα λεπτά παίρνει κανείς, πρέπει να δουλέψεις σκληρά και να είσαι έτοιμος. Αν με ρωτάς, δεν θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλον σέντερ. Όμως, ακόμα και να παίρναμε, θα πρέπει να έρθει να δουλέψει εδώ όπως και οι υπόλοιποι».

Και κατέληξε: «Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε, αλλά όπως είπαμε το πάμε ματς με ματς. Προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε τη EuroLeague όπως όλοι και το ελληνικό πρωτάθλημα και οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση».