Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε σημαντικό μερίδιο ώστε ο Παναθηναϊκός AKTOR να φύγει με το «διπλό» από το Μόναχο και οι φίλοι του «τριφυλλιού» αποθέωσαν τον Ισπανό φόργουορντ κατά την αποχώρησή του από το Bmw Park.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε νικητής από το Μόναχο, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μπάγερν και πλέον έχει σφιχταγκαλιάσει τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» έφτασαν τις 22 νίκες στην κανονική περίοδο και πλέον καλούνται να τελειώσουν τη δουλειά την ερχόμενη εβδομάδα απέναντι στην Άλμπα, μπαίνοντας σε τροχιά... Βερολίνου με πλεονέκτημα έδρας.

Σε ό,τι αφορά τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ισπανός φόργουορντ πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό στο σκοράρισμα, σημειώνοντας 14 πόντους (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), δυο ριμπάουντ, μια ασίστ και ένα κλέψιμο σε 25:57.

Μετά το τέλος αγώνα, αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο Bmw Park, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Ερνανγκόμεθ και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του.

Outside the arena 🙌🏼



Thank you Greens 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/hekr8gffzv