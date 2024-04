Ο Ολυμπιακός κρατούσε τη νίκη στα χέρια απέναντι στην Μπανταλόνα αλλά ο Άντρια Ντομίνγκες σκόραρε με 7'' να απομένουν και υπέγραψε το 69-68 υπέρ των Ισπανών για τη 2η αγωνιστική του EuroLeague Next Gen.

Μετά την ήττα από τη Νεξτ Τζεν Παρί, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην Μπανταλόνα, για τη 2η αγωνιστική του Adidas Next Gen Tournament. Ο Άντρια Ντομίνγκες ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής για τους Ισπανούς, αφού με το καλάθι που πέτυχε 7'' πριν το φινάλε διαμόρφωσε το τελικό 69-68.

.@Penya1930 U18s go 2-0 to start the #AdidasNGT in perfect style…



Coming from behind, you can see the scenes. It meant a lot 💪🏽 pic.twitter.com/tLVC6dGI3W